Doğu Anadolu donuyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu donuyor

6 saat önce

Göller buz tuttu.

Göller buz tuttu. yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı.Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Yurdun birçok bölümü kar altında. Kar yağışı ve soğuk hava özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artırdı. Erzurum, Erzincanm, Tunceli ve Muş'ta, 400'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi sonrası kapanan yolların büyük çoğunluğu açıldı. Kar yağışı sonrası dondurucu soğuk etkili oluyor. Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 27 dereceyi gösterdi. Şehir deyim yerindeyse dondu. Binalarda ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Kura Nehri ve çok sayıda akarsuyun yüzeyi buz tuttu. Aktaş ve Çıldır Gölü'nün büyük bir kısmı dondu. Erzincan'dan da güzel görüntüler yansıdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle, Ergan Dağında bulunan göl dondu. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Manzaranın ve beyaz örtünün tadınıysa bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar çıkardı.

(İHA)

Doğu Anadolu donuyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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