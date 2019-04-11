Doğu Anadolu Erzurum İnşaat Kent Gayrimenkul Fuarı Açıldı - Erzurum

Erzurum'da, yurt içinden ve yurt dışından 166 firmanın katılımıyla düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum, İnşaat, Kent, Gayrimenkul Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Erzurum'da, yurt içinden ve yurt dışından 166 firmanın katılımıyla düzenlenen "Doğu Anadolu Erzurum, İnşaat, Kent, Gayrimenkul Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.



Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde, Tüyap Anadolu Fuarları Anonim Şirketi tarafından, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Belediyeler Birliği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı sebebiyle program düzenlendi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, çevre illere ve ülkelere hizmet veren fuar merkezini kentte hizmete soktuklarını hatırlattı.



İş adamlarına bölgeye yatırım yapma çağrısında bulunan Sekmen, şunları belirtti:



"Erzurum'un en önemli sektörlerinden biri turizm. Bunun içinde fuar turizminin de ayrı bir yeri bulunuyor. Görülüyor ki neredeyse ayda bir fuar yapar hale geldik. 12 ay boyunca fuarlar devam edecek. Bundan sonra yapacağımız çağrılardan biri mutlaka çevre şehirlerde ve ülkelerde reklama çıkacağız. Burası Doğu Anadolu Bölgesi'nin ve çevre ülkelerin merkezi konumunda bir şehir. Yurt içinden 86 firma bu gün burada stant kurmuş. Yurt dışından da 80 iş adamı bu fuara katılıyor. Görüldüğü gibi her geçen gün bu fuarlara ilgi ve alaka artıyor. Erzurum, inşallah yakın gelecekte gerek turizmde gerekse bu sektörlerde öne çıkacaktır."



Sekmen, Erzurum'da turizmi çeşitlendirdiklerini belirterek, "Sadece kış turizmi değil, spor turizmi de devreye girdi, şimdi termal kenti devreye sokuyoruz. Kültür ve doğa turizmini de devreye sokarak buraları canlandıracağız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Sekmen ve Erzurum Valisi Vekili Mehmet Yavuz, Tüyap Anadolu Fuarları Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tortum, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Saim Özkalın ve firma temsilcileri kurdele keserek fuarın açılışını yaptı.



Fuara katılan ve yerli üretim gerçekleştiren bir mobilya şirketinin yöneticisi Osman Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 yıldır Türkiye genelinde firmalar arasındaki yarışlara katıldıklarını söyledi.



Aydın, iki yıldır ulusal firmalar arasında araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"6-7 ülkeyle ticaret görüşmelerimiz var. Bu ülkeler içerisinde İran, Azerbaycan, Cezayir, Dubai, Irak bulunuyor. Umut ediyoruz ki 2019 ve 2020 yılları içerisinde bunlar daha aktif hale gelecek. Fuarlardaki sergilerde kendimizi önce halkımıza, bölgemize ve ülkemize arz ediyoruz. Meslektaşlarımızla daha kolektif işler yapıp dışarıdan gelen ülkelerden ürünleri minimum seviyelere düşürüp, dış ülkelere göndereceğimiz ürünleri maksimum seviyelere çıkarıyoruz. Ülkemiz zor süreçlerden geçiyor, biz toplumsal desteğimizin farkına biraz daha vararak imalatları kendi bölgelerimizde güçlendirerek bu girdaptan da en kısa sürede kurtaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Katılımcıların program sonrası stantları gezdiği fuar, 14 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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