Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 40 yaşında

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özsoy, DAGC'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, DAGC'nin hem basın çalışanlarının hem de kuruluşlarının problemlerinin çözümü için önemli rol üstlendiğini belirtti.

DAGC'nin Türkiye'de önemli saygınlığa sahip olduğunu ifade eden Özsoy, şunları aktardı:

"DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ'nün yanı sıra diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir."