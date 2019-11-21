Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 40 yaşında
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 40 yaşında - Son Dakika

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 40 yaşında

6 saat önce

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özsoy, DAGC'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 40 yaşında, System.String[]

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özsoy, DAGC'nin 40. kuruluş yıl dönümü dolasıyla mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, DAGC'nin hem basın çalışanlarının hem de kuruluşlarının problemlerinin çözümü için önemli rol üstlendiğini belirtti.

DAGC'nin Türkiye'de önemli saygınlığa sahip olduğunu ifade eden Özsoy, şunları aktardı:

"DAGC ve çatı örgütleri, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne inanmakta ve bu yönde de sorumluluklarını yerine getirmiştir, getirmeye devam edecektir. DAGC, devleti ve milletin tarafındadır. FETÖ'nün yanı sıra diğer bölücü örgüt ve şer odakları ile ülkemizi bölmeye yönelik her türlü yapılanmanın karşısındadır. Bizler meslek icabı sorunlarımız olduğu gibi sorumluluklarımızın da olduğunun idraki içerisindeyiz. Kentimiz, ülkemiz ve milletimize karşı sorumluluklarımız sorunlarımızın önünde gelir. DAGC ve mensupları bu yönde çalışmaya devam edecektir."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:10:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 40 yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]