Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 42 yaşında - Son Dakika

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 42 yıl önce kurulan cemiyetin, bölgede yerel ve yaygın basında görev yapan basın çalışanlarının sorunlarının çözümünde önemli rol üstlendiğini bildirdi.

Özsoy, 24 Kasım 1979'da faaliyetine başlayan DAGC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, bölgedeki meslek örgütleri ve çatı meslek kuruluşu Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGC) ile yakın ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.

DAGC'nin kuruluşundan bugüne kadar özveri ile görev yapan meslektaşlarının cemiyetin gelişmesine önemli katkı sunduğunu anlatan Özsoy, "Bugün gelinen noktada DAGC önderliği ve başkanlığında Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 il Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu çatısı altında birlikte hareket etmektedirler. Türkiye'de önemli bir saygınlığa sahip DAGC, Türkiye'deki 84 cemiyeti ve 9 gazeteciler federasyonunu çatısı altında toplayan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonunun başkan vekilliği görevini de büyük bir saygınlıkla devam ettirmektedir." ifadelerini kullandı.

Özsoy, DAGC'nin basının sorunlarını dile getirmenin yanı sıra hassasiyetlerinin bulunduğuna da dikkati çekerek, vatandaşın haber alma hakkının kutsal, basının da demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Bölgede zor şartlarda görev yapan gazetecilere, sağlık ve esenlik temennisinde bulunan Özsoy, cemiyetin kuruluşunun 42. yılının camia ve üyelere hayırlı olmasını diledi.