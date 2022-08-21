Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına Feridun Fazıl Özsoy yeniden seçildi

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanlığına mevcut başkan Feridun Fazıl Özsoy yeniden seçildi.

DAGC Olağan Genel Kurulu, cemiyet merkezinde gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Talat Uzunyaylalı, divan heyetine ise Nihat Kılıçoğulları ve Talip Akpunar getirildiği olağan genel kurulda, mevcut başkan Özsoy, başkanlığa tek aday oldu.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporunu başkan Özsoy okurken, hesap ve bilançoları İrfan Tarakçıoğlu, denetim kurulu raporunu ise Eysan Karaca okudu.

Yönetim ve denetim kurullarının oybirliği ile ibra edilmesinin ardından bir konuşma yapan Özsoy, üyelere teşekkür ederek, gazetecilerin daha donanımlı şekilde görev yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla önceki dönemde yapılan dron ve ehliyet kursu gibi aktivitelerin önemine değindi.

Gazeteci meslek örgütü olmanın yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu olarak DAGC'in Erzurum, bölge ve ülkeye karşı sorumluluklarını da yerine getirdiğini belirten Özsoy, yeni dönemde de üyelerle birlikte özellikle eğitim konusunda yeni çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından geçilen seçimde tek aday Feridun Fazıl Özsoy başkanlığındaki yönetim, oybirliği ile yeniden seçildi.