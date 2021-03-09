Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu - Son Dakika

Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu

09.03.2021 12:08
Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu, System.String[]

Elazığ İş Kadınları Derneği ELİKAD tarafından Dünya Kadınlar Gününde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunları tüm yönleri ile ele alındığı online bir panel düzenlendi.

Elazığ İş Kadınları Derneği ELİKAD tarafından Dünya Kadınlar Gününde Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunları tüm yönleri ile ele alındığı online bir panel düzenlendi.

ELİKAD Başkanı Yasemin Açık'ın moderatörlüğünde bölgedeki Kadın derneklerinin Başkanlarından Bingöl İş kadınları Derneği Başkanı Feyza Başak Koç, Malatya İş kadınları Der. Bşk. Şermin Akkartal, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Bşk. Zekiye Çomaklı, Iğdır İş kadınları dErneği Bşk. Zeynep Balamir Ateş konuşmacı olarak yer aldılar.

Prof. Dr.Yasemin Açık, "Pandemi süresince iş gücü piyasası ciddi şekilde olumsuz yönde etkilendi. Bu panelde bölgemizde ki kadın girişimciliği ve istihdamını tüm yönleri ile ele alarak masaya yatırdığımız çözüm önerilerimizi sunacağız. Ekonomik güçlenmenin ancak kadınların güçlenmesi ile mümkün olacağına inanarak, bu konuda duyarlı herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz." dedi.

Panelde Erzurum adına konuşmacı olarak yer alan ERKADIN derneği Başkanı Zekiye Çomaklı konuşmasında "Kadının ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesi, kalkınmanın temel şartıdır. Erzurum"da kadın girişimciliğini gündeme getirerek 2003 yılından beri eğitimler veren, projeler yürüten ilk ve tek derneğiz. İlimizdeki atıl kadın iş gücü potansiyeli harekete geçirerek ekonomiye kazandırmak için oldukça önemli çalışmalar yaptık. Kadınların iş gücüne katılım oranını olumsuz etkileyen nedenlerin başında istihdam alanının yokluğu, kadınımızın kendine olan öz güven ve mesleki eğitim eksikliğidir. Erzurum kadını kendilerine, eşlerine, evlatlarına iş imkanı sunacak gerek ev eksenli çalışılan gerek fabrikalar ve işletmeler,gibi istihdam alanları istiyor. Çiftçi kadınımız da uygulanan desteklerin batıya, Akdeniz'e uygun değil bölgemize uygun hale getirilmesi istiyor" dedi.

Çomaklı, Dünya Kadınlar Günü için "Görüntülü ve yazılı medya aynen şu tabirleri kullanıyor" falan dizideki kadınlar filanca dizinin kadınlarına tazelikleri ve güzellikleri ile fark attı yani Kadınlar fikirleri ile kültürleri ile değil görüntüsüyle ön plana çıkarılmaya başladı. Yapılan kanun değişiklikleri de aile yapısını bozan şeyler, zina suç olmaktan çıkarıldı. Allah'tan ki bizde ki aile yapısı basit ve sıradan değil, nesilden nesile devam eden milli görgü ve manevi endişeler üzerine kurulu, sağlam ve ahlaki temele oturmuş ve kadın erkek ilişkisi aile kurma amaçlıdır. Başka iklimlerin çınarları değil kendi iklimimizin çiçekleri olmalıyız. Yönetim kurulum ve üyelerim adına saygı ve sevgilerimi sunuyor Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi. - ERZURUM

Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Girişimci Kadın Dernekleri panelde buluştu - Son Dakika


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