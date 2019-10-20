Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

1 saat önce

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, System.String[]

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar batı ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 8, Erzincan'da 10 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır'da 23, Ağrı'da 20, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 19 derece olacak.


Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 6,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzurum İspir'de 26,4 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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