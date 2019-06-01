Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak
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Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak

1 saat önce

ERZURUM Valisi Okay Memiş yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) inşaatında incelemelerde bulundu.

Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak, System.String[]
ERZURUM Valisi Okay Memiş yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) inşaatında incelemelerde bulundu. Gözlemevinde ilk ışığın 2020'de alınacağını söyleyen Vali Okay Memiş, "Atatürk Üniversitesi bünyesinde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın hatta dünyanın en önemli teleskoplarından birisi Erzurum'da yapılıyor. Burada Erzurum bilim üretecek" dedi.
Vali Okay Memiş beraberinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Astrofizik Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile birlikte kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'nin 3 bin 170 rakımlı Karakaya Tepesi'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşaatını gezip, yetkililerden bilgi aldı. Gözlemevininin Türkiye'nin 2023 vizyonunun çok önemli bir projesi olduğunu belirten Vali Memiş, bölgenin aynı zamanda turistik bir lokasyon olduğunu bildirdi. Gözlemevinde ilk ışığın 2020'de alınacağını söyleyen Vali Okay Memiş, "Atatürk Üniversitesi bünyesinde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve hatta dünyanın en önemli teleskoplarından biri Erzurum'da yapılıyor. Burada Erzurum bilim üretecek. Erzurum bu sayede bilim kenti olacak inşallah. Biz buranın yolunu ıslah edecez. Konaklı'dan buraya gelen teleferik hattını da bulunduğumuz alana kadar getireceğiz. Yaz- kış bu alanı kullanacağız hem kayak merkezi olarak hem de bilim adamlarımız için. Burası aynı zamanda turistik bir lokasyondur. Bilime, astrofiziğe, uzaya merakla bütün bilim adamlarını, insanlarımızı, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi Erzurum'a çekeceğiz" diye konuştu.
Kurulan 4 metre çaplı teleskobun aynı zamanda Avrupa'da kurulu en büyük çaplı teleskop olduğuna vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı ise şunları söyledi:
"Doğu Anadolu Gözlemevi projesi, sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra aynı zamanda Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskobu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sene inşaatın beton ve çelik konstrüksiyonları bitirilecek. Gözlemevi ilk ışığını alıp astronomiye, uzay ve bilim camiasına bu teleskobu kazandırmış olacak."
Astrofizik Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ise teleskobun aynı zamanda kırmızı ötesi gözlem yapacağına dikkat çekti. Doç. Dr. Yeşilyaprak, "Barındırdığı teknolojiler açısından, kendi sınıfında da öne çıkan bir teleskop oldu. Uluslararası bir gözlemevi olduğu için dünya çapında buluşlara, keşiflere neden olacak bir araştırma merkezinin aslında temel unsuru ve Türkiye'nin en büyük teleskobu ve gözlemevi olacak" dedi.


- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:50 Kaynak: DHA
Avrupa, Okay Memiş, Erzurum, Güncel
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