Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 1, Tunceli'de 5, Iğdır'da 6, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Kars'ta 3, Erzurum ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 15, Tunceli'de 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Kars ile Erzincan'da 5 ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 60 ve Ergan'da 56 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini, bunun yanında yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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