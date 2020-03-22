Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan ve Ağrı'da 1, Tunceli'de 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli ve Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 9, Erzurum ve Kars'ta 8 ve Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek, vatandaşların yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ardahan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:08 Kaynak: AA

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