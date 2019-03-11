Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu İçin Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Doğu Anadolu İçin Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

20 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldıMeteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu İçin Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Havanın parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6, Van ve Muş'ta 4, Hakkari'de 5 derece ölçüldü.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklık Van, Hakkari ve Muş'ta 8, Bitlis'te 5 derece olacak.

Van Gölü'nde hava az bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde yaşanabilecek buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10 mahallenin yolu açıldı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle kapanan 10 mahallenin yolunun yürütülen çalışmalar sonucu açıldığı belirtildi.

Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin ilçelerden Bahçesaray'da 1, Başkale'de de 3 yerleşim yerine ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğunu duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Hakkari, Muş, Bitlis, Van, Güncel
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