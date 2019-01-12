Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu İçin Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu İçin Buzlanma ve Don Uyarısı

45 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu İçin Buzlanma ve Don Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek.


Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması beklenen bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.


Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 8, Muş'ta 10, Hakkari'de 14 ve Bitlis'te 15 derece ölçüldü.


Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece olacak.


Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.


Bölge genelinde buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:29 Kaynak: AA

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