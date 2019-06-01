Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgarın güneybatı ve yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Tunceli ve Iğdır'da 16, Erzincan'da ise 18 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Erzincan'da 28, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Ardahan, Erzincan, Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktora gidip antidepresan kullandı, YSK "kısıtlı seçmen" listesine aldı FETÖ'cüler Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken teknede yakalandı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:27:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]