Doğu Anadolu İçin Kar Uyarısı

Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş
, Bitlis
, Hakkari
ve Van
'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı geçecek.
Hava sıcaklığının 2-4 derece düşmesinin beklendiği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.
Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Bitlis'te 5, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 4 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Bitlis'te 0, Muş'ta 1 ve Hakkari'de 3 derece olacak. Van Gölü
'nde hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek, rüzgar doğu ve güneydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek.
Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yoğun kar beklendiğinden çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.