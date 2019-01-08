Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu İçin Kar Uyarısı

Doğu Anadolu İçin Kar Uyarısı

42 dakika önce

Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

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Meteorolojiden, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının 2-4 derece düşmesinin beklendiği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1, Bitlis'te 5, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 4 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Bitlis'te 0, Muş'ta 1 ve Hakkari'de 3 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek, rüzgar doğu ve güneydoğudan 4-6 kuvvetinde esecek.

Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari, Bitlis ve Muş çevrelerinde yoğun kar beklendiğinden çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel
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