Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu İçin Kar Yağışı Uyarısı

Doğu Anadolu İçin Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Van'ın bazı ilçelerinde yarın yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu İçin Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı, Şırnak ve Van'ın bazı ilçelerinde yarın yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı'nın güney, Şırnak'ın doğu, Van'ın güney ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışlarının zaman zaman yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülen kar yağışlarından kaynaklanabilecek ulaşımdaki aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Bitlis, Hakkari, Van, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vali Yerlikaya Duyurdu! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil Silivri'de Deniz Suyu 150 Metre Geri Çekildi

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:32:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu İçin Kar Yağışı Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]