Üye Girişi
Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı

04.06.2021 12:13

Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı Birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut: "Bu yıl yine Doğu'yu konuşacağız" "Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerekiyor.

Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı

Birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut:

"Bu yıl yine Doğu'yu konuşacağız"

"Palu-Hazar ve Bingöl- Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerekiyor. Bu fay hattı, 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilir"

KOCAELİ - Yaptığı analizlerle birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, bu yıl içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi'nde deprem olabileceğini öngördü. Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerektiğini kaydeden Yakut, bu fay hattının 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getirdi.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 depreminde çok sayıda akrabasını kaybeden ve daha sonra deprem araştırmacısı olan Ahmet Yakut, evinde kurduğu sistemden deprem ile ilgili bilgi sağlayan internet sitelerinden elde etiği verilerle hesaplamalar yaparak, birçok depremi önceden tahmin ediyor. Yaptığı araştırmalar neticesinde bu yıl Doğu Ana Bölgesinde deprem olabileceğini öngören Yakut, Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu fayları üzerine 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem yaşanabileceğini söyledi.

"2021'e damga vuracak iki deprem bölgesi Endonezya ve Şili olabilir"

Bu yıl içinde olması tahmin edilen depremler hakkında açıklamalarda bulunan Yakut, "Geçen günlerde yaptığım canlı yayında, "Çin, Endonezya, Filipinler başta olmak üzere hem uzak doğuya, hem de Güney Amerika'daki Şili ülkesine bakmak lazım" dedim. Büyük deprem parametresi vardı. Canlı yayından 2 saat sonra da 7.4'lük Çin depremi meydana geldi. Pasifik ateş çemberi uzun zamandır sessiz. Bugün Güney Amerika Peru, Şili başta olmak üzere Filipinler, Endonezya bence bu yılın konuşulacak iki ülkesi olacak. Orada 7 ya da üzeri büyüklüğünde art arda depremler gelirse şaşırmam. Uzun zamandır Pasifik ateş çemberi dediğimiz hatta derin depremler meydana geliyor, 2021'e damga vuracak iki bölgenin Endonezya ve Şili olacağını düşünüyorum" dedi.

"Haziran ve sonrasında dünya sismik bir hareketlilik içerisine girebilir"

Yakut, Endonezya ve Şili'de 7'nin üzerinde 7.4, 7.7 büyüklüğünde depremlerin meydana gelebileceğini ifade ederek, "Büyük ihtimalle öyle görünüyor. Çin'de de öyle olmuştur. Tabii ki her şeyi bilen Allah'tır ama elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bu sene özellikle Haziran ayının ortasından sonra dünya sismik bir hareketlilik içerisine girebilir" diye konuştu.

Araştırmacıdan doğu açıklaması

Bu yıl Türkiye'de meydana gelmesi öngörülen depremleri de açıklayan Yakut, "Uzak Doğu Asya'da ya da Doğu Asya'daki meydana gelen depremler, İran depremleri gösteriyor ki; bu sene yine doğu bölgesini konuşacağız. Bingöl civarı, yakın çevresindeki Elazığ. Buralarda sadece orta ölçekli 3'lük, 4'lük değil de belki 5 küsurluk depremler görebiliriz. Son depremlere baktığımızda, 2 gün önce yaşanan Osmaniye depremi ve dün yaşanan Adana depremi sonrasında Kahramanmaraş civarında, 4'lük 4.5'lik depremlerle bir hareketlilik başlayabilir. 'Doğu Anadolu fayı canlandı' dediler. Herkesin kafasında böyle bir algı var. Uzun zamandan beri 'Adıyaman Gölbaşı ve Kahramanmaraş Türkoğlu- Pazarcık hattında büyük deprem bekliyoruz' dediler ama Doğu Anadolu Fay Zonu bildiğiniz gibi Kuzey Anadolu kadar aktif bir fay değil ama başladığı zamanda da kendini takır takır kıran bir fay. Ben Kahramanmaraş civarında 1514'lü yıllardan bu yana beklenen depremi değil de 4'lük, 5'lik rutin depremler olabileceğini söyleyebilirim. Ama bu sene Kahramanmaraş civarında 6'lık veya 6'ının üzerinde deprem beklemem. Benim korkum Ocak 2020'de Sivrice -Doğanyol segmentinde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, Palu - Hazar hattı ve Bingöl kısmına bakmak lazım diye düşünüyorum. 'Bu sene nerede büyük bir deprem olur?' diye soracak olursanız ben hep doğuyu söylerim. Bu sene de doğu derim. ve bu sene Akdeniz açıklarını da konuşacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

6.5 üzeri deprem yaşanabilir

Palu-Hazar ve Bingöl-Yedisu faylarının mutlaka incelenmesi gerektiğini vurgulayan Yakut, bu fay hattının 6.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebileceğini kaydetti.

Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı
Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı
Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı
Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı

Ahmet Yakut, Endonezya, Bingöl, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doğu Perinçek'ten kendisine Doğu Perinçek'ten kendisine "Ülkücü katili" diyen Sedat Peker hakkında suç duyurusu Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler Şike kumpası davasında 4 isme tarihi ceza! Karar sonrası Ali Koç'tan zehir zemberek sözler Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası kafalar karıştı! Uzman isimden "Üçüncü doza ihtiyaç var mı?" sorusuna yanıt Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor Bu mezar tam 7 metre! Evlenecek olan da askere gidecek olan da oraya koşuyor

Son Dakika Haberleri
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
12:30 Ümit Özat'ın paylaşımı Benitez iddialarını güclendirdi
12:21 Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
12:10 Bodrumda tatil cep yakıyor! Plajlara giriş ücreti 10 bin liraya kadar çıkıyor
11:58 Cana her şeyi itiraf etti! Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı         
13:30
Türkiye'nin atık plastik ambalaj ithalatında tarihi yasak 28 gün sonra uygulanacak Türkiye'nin atık plastik ambalaj ithalatında tarihi yasak 28 gün sonra uygulanacak         
13:13
Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in doğum gününe özel kutlama: Nice senelere güzel eşim         
12:45
Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu Zikir videosu ortaya çıkan Necati Şaşmaz'ın daha önceki görüntüleri gündem oldu         
12:11
İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek İstanbul'da 14 mahallede yaklaşık 71 bin kişi, muhtarlık seçimi için pazar günü sandık başına gidecek         
12:09
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra         
10:48
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor         
10:09
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 13:34:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu için korkutan deprem uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement