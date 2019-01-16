Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Doğu Anadolu İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı

20 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kuvvetli fırtına etkili olacak.

Doğu Anadolu İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kuvvetli fırtına etkili olacak.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ile don olayı ve sis bekleniyor.

Bölgedeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan genelinde hızı saatte 70-90 kilometreyi bulacak fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 2, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Iğdır ve Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Tunceli'de 3, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'da 2 ve Kars'ta 1 derece olacak.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Kars Sarıkamış'ta 82, Erzurum Palandöken ve Erzincan Ergan'da 78, Konaklı'da 65, Ardahan Yalnızçam'da 24 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede kuvvetli buzlanma, don olayı ile fırtına sonucu oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgilileri uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:56 Kaynak: AA

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