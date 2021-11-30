Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın 1 Aralık Çarşamba günü Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Duyuruda, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.