Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
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Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

4 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde Erzurum'un doğusu, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, öğleden sonra ise Erzincan dışındaki bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise kuvvetlice esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Erzurum ve Ağrı'da 12, Erzincan'da 13, Tunceli'de 17 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzurum ve Kars'ta 25, Ardahan'da 24 derece olacak.

Erzincan, Iğdır, Ağrı, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:16 Kaynak: AA
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