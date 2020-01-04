Doğu Anadolu illerinde kar yağışı - Son Dakika

Ardahan kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüye büründü. Araçların üstü karla kaplandı.

Sabah iş yerini açan esnaf, işe ilk olarak dükkanının önünde kar temizliğiyle başladı.

Vatandaşlardan Asker Yıldırım, Ardahan'ın her zaman olduğu gibi bugün de beyaz gelinliğini giydiğini belirterek, "Bu yıl geçte olsa kar yağdı. Bundan sonra kar yağışı beklenen bir durum." dedi.