Doğu Anadolu illerinde kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu illerinde kar yağışı - Son Dakika

Doğu Anadolu illerinde kar yağışı

6 saat önce

Ardahan kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Ardahan kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde gece başlayan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüye büründü. Araçların üstü karla kaplandı.

Sabah iş yerini açan esnaf, işe ilk olarak dükkanının önünde kar temizliğiyle başladı.

Vatandaşlardan Asker Yıldırım, Ardahan'ın her zaman olduğu gibi bugün de beyaz gelinliğini giydiğini belirterek, "Bu yıl geçte olsa kar yağdı. Bundan sonra kar yağışı beklenen bir durum." dedi.

Doğu Anadolu illerinde kar yağışı

Ardahan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:21 Kaynak: AA
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