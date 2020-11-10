Doğu Anadolu iş insanlarına dış ticaret anlatılacak - Son Dakika

Doğu Anadolu iş insanlarına dış ticaret anlatılacak

10.11.2020 13:37
Doğu Anadolu iş insanlarına dış ticaret anlatılacak, System.String[]

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla, bölge illerindeki iş çevrelerine yönelik 16-17 Kasım'da "Dış Ticaret...

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla, bölge illerindeki iş çevrelerine yönelik 16-17 Kasım'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarlarına ilişkin bilgilendirmek amacıyla yurt sathında "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son dönemde bu seminerler, alınan önlemlerle online yapılıyor.

Bu doğrultuda, DAİB Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonuyla Elazığ, Batman, Şırnak, Cizre-Şırnak, Tatvan- Bitlis, Van, Erzincan, Erzurum ve Doğubayazıt- Ağrı'da yerleşik iş çevrelerine yönelik 16-17 Kasım'da Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek.

Etkinliklerde, Ticaret Bakanlığı tarafından İhracatta Uygulanan Destek Programları, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri, Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları, e-Ticaret/e-İhracat Uygulamaları konuları anlatılacak.

Bu yıl toplam 3 bin 66 kişi seminerlere katıldı

Ticaret Bakanlığınca, 2019'da 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşuyla 94 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi ve bu etkinliklere 3 bin 850 kişi katıldı.

Bu yıl ocak-mart döneminde 6 ilde, 4 iş birliği kuruluşuyla 10 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilerek, 483 kişinin katılımı sağlandı.

Kovid-19 tedbirlerinde yeni normalleşme dönemine geçilen haziran ayından bugüne kadar 45 ile yönelik 23 uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirildi ve bu organizasyonlara 2 bin 583 kişi aktif olarak katıldı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde toplam 51 ilde, 33 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenirken, 3 bin 66 kişi bu seminerlerden faydalandı.

Yıl sonuna kadar organizasyonlara uzaktan eğitimlerle ara verilmeden devam edilmesi planlanıyor.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Doğu Anadolu, Dış Ticaret, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu iş insanlarına dış ticaret anlatılacak - Son Dakika Ekonomi


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