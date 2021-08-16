Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, gençlerin girişimcilik kapasitesini artıracak - Son Dakika

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) bölgedeki gençlerin girişimcilik kapasitelerinin artırılması amacıyla düzenlediği Girişimcilik Kampı progamı Hakkari'de başladı.

Gençlik Merkezi spor salonunda düzenlenen kampta gençlere girişimcilik, sosyal girişimcilik, küresel amaçlar, yenilikçi düşünme, yerel potansiyeli harekete geçirme ve etkili iş planı sunum teknikleri konularında eğitimler verildi.

Hakkari, Van Bitlis ve Muş'taki gençlerin girişimcilik kapasitelerinin artırılması, yenilikçi düşünme becerilerinin geliştirilmesi, sosyal fayda odaklı faaliyetler tasarlamalarının sağlanması amacıyla düzenlenen program 3 gün sürecek.

DAKA Beşeri Sermaye ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, gazetecilere, DAKA'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde projeleri koordine eden kurum olduğunu söyledi.

Bölgenin kalkınması için 2009'dan bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirten Çakay, "4 ilde girişimcilik kampları yapıyoruz. Bugün de Hakkari'deyiz. Hakkari'deki genç girişimcilere yönelik bir eğitim ve kamp planladık. 30'a yakın katılımcımız var. 3 gün boyunca yeni nesil girişimcilik, sosyal girişimcilik ve kalkınma gibi konularda bilgilendirme yapacağız." dedi.

Gençlerden Servet Kürşat Akkurt, eğitime katıldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Daha sağlıklı daha girişimci ve daha farklı bireyler olarak yetişmek için bu eğitimlere katıldık. Bunun verimini ilerleyen zamanlarda alacağımıza inanıyoruz. Eğitimler verimli geçiyor. Destek veren hoclarımızın üzerimizde çok emekleri var. Hepsine teşekkür ederim." diye konuştu.