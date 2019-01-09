Doğu Anadolu Kar Esareti Altında
23 dakika önce
Bin 355 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Doğu Anadolu'da kar aralıksız yağıyor.
Bin 355 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı Doğu Anadolu'da kar aralıksız yağıyor. Türkiye
'nin en soğuk illerinden biri de Erzurum. Kentte deyim yerindeyse göz gözü görmüyor. Yoğun kar yağışı nedeni ile çevre illerle bağlantı yolları kapandı.
Görüş mesafesi giderek düştü, sürücüler şehir içinde bile ilerleyemez hale geldi. Ekipler, yolları açmak için geceli gündüzlü çalışıyor.
AKSARAY
Aksaraya'da da paletli ambulans, hamile bir kadın için harekete geçti. Cumali köyünde yaşayan Gülhan K.'nın, gece saatlerinde doğum sancısı başladı. Köy yollarının kapalı olması nedeniyle, Umke ve sağlık ekibi birlikte hareket ederek hastaya ulaştı. Ambulansa alınan kadının doğumu, hastaneye varmadan gerçekleşti. 354 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, il genelindeki okullar da tatil edildi. Ayrıca Çorum
, Düzce
, Giresun
, Gümüşhane
, Bitlis Tokat
, Sivas
, Şırnak
, Ardahan
ve Erzurum'da da eğitime bir günlük ara verildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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