Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

Doğu Anadolu Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor

1 saat önce

Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini gösterirken, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 10 derece olarak ölçüldü.

Doğu Anadolu Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oluyor, System.String[]
Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini gösterirken, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 10 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri aralıklı kar; Iğdır çevresi aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif kuvvette esmesinin beklendiği belirtildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 10, Kars'ta eksi 8, Erzurum'da eksi 7, Ağrı'da eksi 3, Iğdır'da eksi 3 ve Erzincan'da sıfır derece ölçüldü.

Bölgede buzlanma, don ve sis uyarısı yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Öte yandan Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlıyor. Çığ tehlikesinin bulunmadığı kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle güvenli kayak merkezlerinden olan Cıbıltepe Kayak Merkezi, kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla yoğun ilgi görüyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:38 Kaynak: İHA

Erzurum, Ardahan, Güncel
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