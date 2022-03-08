DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ

08.03.2022 09:47

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan SOLOTÜRK pilotları yoğun ilgi gördü.

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan SOLOTÜRK pilotları yoğun ilgi gördü. Pilotlar Binbaşı Emre Mert (40) ve Binbaşı Murat Bakıcı (39), öğrenciler ile sohbet edip, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na (DAKAF) katılan SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı, öğrencilerden ilgi gördü. Fuar kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan pilotlara, öğrenciler sorular sorarak meraklarını gidermeye çalıştı. 3,5 tonluk yakıtı 20 dakika içerisinde tükettiklerini anlatan pilotlar, en çok sevdikleri hareketin 'yunuslama' olduğunu söyledi.

'SAVAŞ PİLOTLARIYIZ'

Söyleşi ve gösteriler sırasında siyah tutum giydiklerini belirten Binbaşı Emre Mert, Savaş pilotlarıyız. Gösteri ya da söyleşi olduğu zaman siyah tulum giyiyoruz, gösteri uçuşu yapıyoruz. Onun dışında operasyonel savaş pilotlarıyız. Televizyonda gördüğünüz ne kadar operasyon varsa, vatan için gerekli yerlere gerekli müdahalede bulunuyoruz. Vatanımız, milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz diye konuştu.

SOLOTÜRK'ün 2011 yılında kurulduğunu kendisinin de 007 numaralı pilot olduğunu anlatan Binbaşı Emre Mert, numarasının James Bond'a denk geldiği esprisini yaptı. Mert, tanıtım müziğini de buna göre hazırladığını ifade etti. 008 numaralı pilot Binbaşı Murat Bakıcı ise klasik müzik sevdiğini söyledi.

DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ
DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ
DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ
DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ
DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ
DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ

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'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' açıldı 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı' açıldı ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda ETSO, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu, Emre Mert, Binbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI'NDA SOLOTÜRK PİLOTLARINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika
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