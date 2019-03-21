Doğu Anadolu Mobilya, Kozmetik ve Ev'leniyoruz Fuarları Açıldı

Doğu Anadolu mobilya, kozmetik ve ev'leniyoruz fuarları Erzurum'da ziyarete açıldı.

Doğu Anadolu mobilya, kozmetik ve ev'leniyoruz fuarları Erzurum'da ziyarete açıldı.



Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEB tarafından desteklenen ve yurt genelinden çeşitli firmaların katıldığı Doğu Anadolu Mobilya Fuarı, Doğu Anadolu Ev'leniyoruz Fuarı ile Doğu Anadolu Kişisel Bakım ile Kozmetik Fuarı açılışı TÜYAP Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde yapıldı.



Ev ve ofis mobilyaları, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, kişisel bakım, abiye kıyafet, çeyiz, halı, beyaz eşya gibi ürünleri içeren 3 ayrı fuarın açılışına AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Zehra Taşkesenlioğlu'nun yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.



Mehmet Sekmen, açılışta yaptığı konuşmada, bölgenin en büyük fuar merkezi olan TÜYAP Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin çok önemli fuarlara ev sahipliği yapacağını söyledi.



Erzurum'un bölgede önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Sekmen, "İnşallah gün gelecek burada 10 günde bir fuar açılacak. Çünkü Erzurum, öyle bir konuma sahip ki yakınında 5 ülke bulunuyor. Sadece bu ülkelerle ilişki kurup ihracat yapsa Erzurum'a yeter de artar bile." diye konuştu.



Sekmen ayrıca Erzurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kış turizmi ve kış sporu alanlarına katkıları neticesinde bölgesinde gelişen, değişen ve dönüşen şehir konuma geldiğini sözlerine ekledi.



Zehra Taşkesenlioğlu ise son bir yılda açılan 12 fuarla Erzurum'un yeniden ticaret üssü halinde gelmeye başladığını anlatarak, "Umarım bundan sonra açılacak fuarlar, Erzurum'un ve Doğu Anadolu'nun ticaretine ciddi anlamda katkı sağlayacaktır." dedi.



Milletvekili Recep Akdağ da Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nin iş adamlarının, esnafın ve halkın hizmetine sunulmasının Erzurum açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.



Erzurum'un yurt içine olduğu kadar komşu ülkelere de hizmet edebilecek konumda olduğunu dile getiren Akdağ şöyle konuştu:



"Başlangıçta ipek yolunun önemli bir köşe taşı olarak ticaret hayatında çok önemli yer alan Erzurum'un, sonradan biraz zayıfladığını müşahede ettik. Ancak son 10-15 yıldır bir canlanma dönemindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde hep beraber bu ticaret hayatını canlandırmak için gayretlerimize devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu fuarlar Erzurum'un ticaret hayatını daha da canlandıracaktır."



Fuarlar, 24 Mart Pazar gününe kadar vatandaşlarca gezilebilecek.

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