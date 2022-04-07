Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı

07.04.2022 17:35
Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Doğu Anadolu'daki bazı illerde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Doğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Doğu Anadolu'nun doğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu, Meteoroloji, Fırtına, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Anadolu'nun bazı kısımları için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
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