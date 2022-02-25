Doğu Anadolu'nun en büyük "Bilim Merkezi" Erzurum'da açıldı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'nun en büyük "Bilim Merkezi" Erzurum'da açıldı

25.02.2022 16:06

Doğu Anadolu'nun en büyük "Bilim Merkezi" Erzurum'da açıldı Erzurum'da Doğu Anadolu'nun en büyük Bilim Merkezi açıldı.

Doğu Anadolu'nun en büyük "Bilim Merkezi" Erzurum'da açıldı

ERZURUM - Erzurum'da Doğu Anadolu'nun en büyük Bilim Merkezi açıldı. Törenle açılan merkezde Kış Bilim Festivali açılışla birlikte başladı.

Erzurum Şükrüpaşa'da yapımı daha önce tamamlanan Bilim Merkezinin açılışı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları ve yüzlerce öğrenci katıldı.

Kurdele kesimiyle yapılan açılışın ardından Bilim Merkezinde Kış Bilim Festivali 'de başladı. Festivalde atölyeler, planetaryum, bilimsel gösteriler, sanal gerçeklik tüneli, teleskop gözlemleri ve ikonik sergiler öğrencilerle buluştu.

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Erzurum'un bilim tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, " Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecini yakından takip eden bir siyasetçi olarak bugün Erzurum'da olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim. Erzurum Türkiye'nin bilim tarihinde önemli bir yerdir. Cumhuriyetten önceki medreselerden başlayarak daha sonrasında Atatürk Üniversite sayesinde bilimsel araştırmalarda öncü olmuş önemli bir coğrafya burası" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de gençlerin bilime yönelmesi adına önemli bir adım attıklarını kaydederek" Erzurum'a bilim adına gençlerimiz adına önemli bir adım attık. Gençlerimize ışık tutmak ve onlara vereceğimiz destekler için bu merkezi açıyoruz. Bu güzel eseri öğrencilerimize sunmaktan mutluluk duyuyorum. Herkese hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Okay Memiş ise " Öğrencilerimiz sizleri eğitimde zirveye taşıyacağız. Sizlere hizmet etmemize vesile olan büyüklerimize teşekkür ederim. Çok güzel bir eser oldu. Bu festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Kış Bilim Festivali Erzurum Bilim Merkezinde 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Doğu Anadolu'nun en büyük Bilim Merkezi Erzurum'da açıldı
Doğu Anadolu'nun en büyük Bilim Merkezi Erzurum'da açıldı
Doğu Anadolu'nun en büyük Bilim Merkezi Erzurum'da açıldı

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Doğu Anadolu, Okay Memiş, AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun en büyük 'Bilim Merkezi' Erzurum'da açıldı - Son Dakika


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