Doğu Anadolu'nun en büyük eğitim bina inşaatı bitmek üzere

Yeni YÖK Vizyonu çerçevesi ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başta öğrenciler ile akademisyenler için eğitim ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi yönünde yapılan projeler hız kesmeden devam ediyor.

Yeni YÖK Vizyonu çerçevesi ve Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başta öğrenciler ile akademisyenler için eğitim ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi yönünde yapılan projeler hız kesmeden devam ediyor.



Türkiye'nin en kadim üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi, bünyesinde bulunan binaları yeniden yapılandırarak eğitim öğretim faaliyetlerini daha iyi koşullarda gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda 1958-1959 eğitim-öğretim yılında eğitim hayatına başlayan Edebiyat Fakültesinin, artan öğrenci sayısı ve akademik birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere batı kampüsünde dizayn edilen yeni fakülte binası inşaatında sona gelindi.



Doğu Anadolu'nun en büyük eğitim binası olma özelliğine sahip olan yeni Edebiyat Fakültesi binası, toplamda 42.300 metrekare kapalı alana sahip. Mimarisinde özellikle dış cephede Selçuklu Mimarisine atıflar bulunan binada, 52 derslik, 20 amfi, 310 akademik ve idari personel odası, 235 kişilik konferans salonu, kütüphane, kapalı otopark, toplantı odası ve sosyal yaşam alanı yer alıyor.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın, Edebiyat Fakültesine kazandırmak için büyük uğraşlar verdiği binanın temeli 2017 yılında atılmıştı. Eylül 2019'da kullanıma hazır hale gelecek olan yeni Edebiyat Fakültesi binası, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yeni eğitim yuvası olacak. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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