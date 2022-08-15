Iğdır'da Tuz Dağı'ndaki kilden cilt maskesi üretildi - Son Dakika
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Iğdır'da Tuz Dağı'ndaki kilden cilt maskesi üretildi

15.08.2022 13:01
Iğdır'da Tuz Dağı'ndaki kilden cilt maskesi üretildi

DOĞU Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki Tuz Dağı'ndan alınan kilden Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) cilt maskesi üretildi.

DOĞU Anadolu'nun en büyük tuz rezervlerinden olan Iğdır'daki Tuz Dağı'ndan alınan kilden Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ALUM) cilt maskesi üretildi.

Tuzluca ilçesinde mağaraların ve Tuz Terapi Merkezi'nin bulunduğu Tuz Dağı'nda, üniversitenin yaptığı araştırmada, mağaralardaki sarkıtlardan sızan suyun etkisiyle tabanda oluşan kilin mineraller bakımından zengin olduğu belirlendi. Üniversitenin Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmalar sonucu bu kilden cilt maskesi üretildi. Cilt maskesinin seri üretimine geçilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Cilt maskesinin yapımı ile ilgili bilgi veren öğretim görevlisi Musa Karadağ, "Doğal olan bu kil tuz maskesini laboratuvar ortamında farklı ürünler katarak daha zenginleştirdik. Bu maskenin yapımında kullandığımız kilin mineraller bakımından zengin olduğunu gözlemledik ve ağır metal bulgusuna rastlamadık" diye konuştu.İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Karadağ, Iğdır Üniversitesi'nin 'Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler' alanında ihtisas üniversitesi ilan edilmesinin ardından bölgedeki kaynaklar ve yetiştirilen ürünler üzerine çeşitli çalışmalara yoğunluk verdiklerini söyledi. Son olarak yürüttükleri çalışmalarda Tuzluca'daki Tuz Dağı'nın suyu ve toprağının çok değerli olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Karadağ şunları kaydetti: "Bu kapsamda çok değerli bir minerale sahip, cilt maskesine veya losyonlara iyi gelebilecek bir toprak keşfettik. Bu topraktan cilt maskesi, yüz maskesi üretimi gerçekleştirdik. Doğal olan bu kil tuz maskesini laboratuvar ortamında farklı ürünler katarak daha zenginleştirdik. Bu maskenin yapımında kullandığımız kilin mineraller bakımından zengin olduğunu gözlemledik ve ağır metal bulgusuna rastlamadık. Rektör hocamızın da desteğini alarak bunu sağlıklı bir ürüne dönüştürdük."

Gönüllüler üzerinde yaptıkları uygulamada olumlu sonuçlar elde ettiklerini belirten Karadağ, proje dahilinde ürünün seri üretimine geçmeye başlayacaklarını belirtti.


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Kaynak: DHA

Iğdır Üniversitesi, Toros Dağları, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Tuz Dağı'ndaki kilden cilt maskesi üretildi - Son Dakika

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