Ağaçlarda oluşan kırağılar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Ağaçlarda oluşan kırağılar kartpostallık görüntüler oluşturdu
08.01.2021 11:56
Ağaçlarda oluşan kırağılar kartpostallık görüntüler oluşturdu Doğu Anadolu'nun en soğuk ili eksi 22 derece ile Ağrı oldu Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük sıcaklık eksi 22 derece ile Ağrı'da ölçüldü.
Ağaçlarda oluşan kırağılar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Doğu Anadolu'nun en soğuk ili eksi 22 derece ile Ağrı oldu
AĞRI - Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük sıcaklık eksi 22 derece ile Ağrı'da ölçüldü.
Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin gece eksi 22'yi gösterdiği kentte, gündüz ölçülen sıcaklıklar eksi 17 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken, kent merkezinde bulunan Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Parklar yağan kar nedeniyle beyaza bürünürken, ağaçlarda oluşan kırağı ise güzelliğiyle göz kamaştırdı.
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