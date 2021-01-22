Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu

22.01.2021 10:03
Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 32, Ardahan ve Kars'ta 24, Erzurum'da 20, Iğdır ve Erzincan'da 13 ve Tunceli'de 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 4, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Ardahan ile Iğdır'da 3, Kars'ta 5, Erzurum'da 7 ve Ağrı'da 15 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 106, Sarıkamış'ta 62 ve Konaklı'da 43 santimetre ölçüldü.

Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu bölgede, vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

???????

Doğu Anadolu Bölgesi, Meteoroloji, Erzincan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Pato'nun aslan paylaşımı, Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını artırdı Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor İran'ı karıştıran televizyon programı: Ruhani için 'uyuşturucu madde kullanıcısı' imasında bulundular
Balıktan dönen adam bulduğu kaya parçası ile 2 milyonluk servete kondu Balıktan dönen adam bulduğu kaya parçası ile 2 milyonluk servete kondu         
09:57
Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti         
09:49
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Hiçbir katkı maddesi olmayan deve sucuğunun kilosu 100 liradan satılıyor Hiçbir katkı maddesi olmayan deve sucuğunun kilosu 100 liradan satılıyor         
09:05
Biden koronavirüsle mücadele planını imzaladı: ABD'ye seyahat edeceklere test ve karantina zorunluluğu getirildi Biden koronavirüsle mücadele planını imzaladı: ABD'ye seyahat edeceklere test ve karantina zorunluluğu getirildi         
08:51
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti         
00:18
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 10:12:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 32 dereceyle Ağrı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei