Doğu Anadolu'nun en soğuk şehri sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı oldu - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 22 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve bulutlu geçecek.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, sis ve pus öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, güneyden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğlen saatlerinden sonra ise Erzincan, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde saatteki 60 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Kars'ta 18, Ardahan'da 17, Iğdır'da 12, Erzurum'da 8, Tunceli'de 3, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları Tunceli'de 9, Erzincan'da 5, Erzurum'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Ardahan'da 5, Kars'ta 4, Iğdır'da 1 derece olacak.

Kar kalınlığı kayak merkezlerinden Palandöken'de 105, Sarıkamış'ta 52 ve Konaklı'da 30 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölgede etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesinin yanı sıra, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.