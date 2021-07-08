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Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu

08.07.2021 16:18

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde, Doğu Anadolu'daki genç girişimcilerin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Palandöken Girişimcilik Zirvesi başladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde, Doğu Anadolu'daki genç girişimcilerin katılımıyla Erzurum'da düzenlenen Palandöken Girişimcilik Zirvesi başladı.

Vali Okay Memiş, ETSO Toplantı Salonunda iki gün sürecek zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, toplumsal bağışıklık için aşının öneminden bahsetti.

Batı illerinde aşı oranlarının yüzde 70 seviyelerine çıktığını ifade eden Memiş, kentin aşılanma oranında yüzde 49 seviyesinde bulunduğunu ve herkesin aşı olması gerektiğini belirtti.

Genç girişimciliğin önemine dikkati çeken Memiş, 51 yaşında bir Erzurum Valisi olarak kendisinin de bir genç girişimci olduğunu dile getirdi.

"Makam aracımın mazot parasını iş makinelerine veriyorum"

Erzurum'da sanayinin gelişimi için çok önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Göreve başlar başlamaz Tekstil Kent Projesi'ni yaptık. Bayramdan sonra en az bin kişiyi istihdam edip yeni fabrikalarla devam ediyoruz. Hayvancılık konusunda genç girişimcilerimizi destekledik. Turizm konusunda birçok projeyi hayata geçirdik. Makam aracıma devletin tahsis etmiş olduğu mazot parasını, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş makinelerine veriyorum. Sanayicilerin temelini atıyor. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben Sanayi Bakan danışmanlığı yaptım. Sanayicilik benim bildiğim iş. Onun için bu kentte biz bu şekilde bu şartlarda genç girişimcilerimize sanayicilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepsinin emrindeyiz."

"Babadan kalma ticaret işi bitti"

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise koronavirüsle 1,5 yılı aşkın bir süreden beri mücadele ettiklerini hatırlattı.

Salgın nedeniyle iş dünyasının en az hasarla çıkabilmesi için topyekun bir mücadele verdiklerini aktaran Yücelik, "Babadan kalma ticaret işi bitti. Sisteme ayak uyduran dünyada yerini alır, uyduramayan da dışarıda kalır. Onun için şu an da sizlere düşen görev babadan, kardeşten ve komşudan gördüğün, fotokopi yaparak ticaret yapmak ya da yatırım yapmak yerine, sisteme ayak uydurmak gerekiyor. Pandemi döneminde öyle şirketler çıktı ki on-line ticaret ile yüksek cirolar alan firmalar oldu. Genç kardeşlerimiz, babalardan analardan kalma sitemle artık işler yürümüyor. Buna göre çalışın." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun konuşmasının ardından oturumlarla devam eden zirve, yarın sonuç bildirisinin açıklanmasıyla tamamlanacak.

Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu
Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu
Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu
Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu
Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu
Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu
Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu
Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu

Doğu Anadolu, Girişimcilik, Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun genç girişimcileri, Palandöken Girişimcilik Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika


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