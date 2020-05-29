Doğu Anadolu'nun gölleri Akdeniz'in balıkları ile şenlenecek - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun gölleri Akdeniz'in balıkları ile şenlenecek

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen 85 bin balık, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla Kars'taki 4 göle bırakıldı.

Doğu Anadolu'nun gölleri Akdeniz'in balıkları ile şenlenecek, System.String[]

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen 85 bin balık, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla Kars'taki 4 göle bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce uygulanan " Türkiye'nin İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz'deki Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 85 bin sazan yavrusu Kars'a getirildi. Bu balık yavruları, Doğu Anadolu'nun ve yurdun en yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ta kışın tamamen donan ve buz kırılarak balık avı yapılan 2 bin 300 rakımdaki Aygır gölü, ilçelerden Sarıkamış'taki 2007 rakımlı Asboğa gölü, Kağızman'daki 1898 rakımlı Deniz Göl ile Digor'daki Şirinköy göletine salındı.

Balık popülasyonunun artırılması amacıyla göllere salınan 85 bin sazanın suyla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamından 85 bin sazan balığını 4 bölgedeki göllere saldıklarını söyledi. Balık popülasyonunun artırılması amacıyla göllerde çalışma yaptıklarını ifade eden Düzgün, "İnşallah bu balıklar göllerdeki balık sayısını daha da artıracak ve hem amatör ve hem profesyonel balıkçıların balığı tutması ve satması açısından faydalı olacak. İlimizde tüketime sunulması amacıyla yararlı olacak bir balıklandırma çalışması yaptık." dedi.

Düzgün, av yasağı döneminde vatandaşları avlanmamaları konusunda uyararak, "Çiftçilerimizden, vatandaşlarımızdan talebimiz 15 Mayıs itibarıyla iç sularda avlanma yasağı başlamış oldu. 3 ay boyunca herhangi bir balık avının yapılması yasaktır. Vatandaşların balık avına çıkmaması gerekiyor, bizler de gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

"Bindiğiniz dalı kesmeyin"

Balıkların büyüme ve üreme döneminde avlama yapanların cezalandırıldığını vurgulayan Düzgün, şunları söyledi:

"Şu anda tam üreme döneminde zahmetle gelen balıklar ile göllerimizde balıklandırma çalışması yapıyoruz. Sezonu gelmeden balığı üreme ve büyüme döneminde avlarsak bindiğimiz dalı kesmiş oluyoruz. Yetiştiricilerimizden sabırlı olmasını istiyoruz, yasak kalkmadan avlanmamalarını istiyoruz ama yanlış yapan da olursa kolluk kuvvetlerimizle elindeki malzemeye de el koyup imha edip gerekli cezayı da uygulayacağız."

Düzgün, göllerde her zaman balık ve canlılık görmenin önemli olduğunu vurgulayarak "İnşallah 85 bin balığımız büyüyerek, çoğalarak ilimizdeki göl ve göletlerimizde balık sayısının artırılmasına vesile olacak. İlimizde daha çok yayın, dağ alası, karabalık ve aynalı sazan türleri yetişmektedir." dedi.

Balıkçılık, Akdeniz, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Anadolu'nun gölleri Akdeniz'in balıkları ile şenlenecek - Son Dakika Ekonomi

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