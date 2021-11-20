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Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor

20.11.2021 11:11
Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

İl merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafede yer alan, yılın 6 ayı karın eksilmediği 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde devlet yatırımı olarak yapılan kayak merkezinde, kar yağışı gerçekleşmeden önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bakım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Kayak tutkunlarını daha iyi bir ortamda ağırlamak, ziyaretçilere daha kaliteli hizmet sunma amacıyla merkeze kazandırılacak mekanik tesislerin ihalesi yapılarak çalışmalar başlatıldı.

Bu kapsamında kızakçılar için yeni bir alan planlandı, otelde bakımlar gerçekleştirildi, telesiyej ve teleskide de bakım ve yenileme çalışması yapılıyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde, bu sezon ziyaretçi sayısının 200 bini aşması hedefleniyor.

Ziyaretçileri yenilikler ve sürprizler bekliyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine, pistte düzeltme çalışmaları ile mekanik tesislerin testlerinin yapıldığını söyledi.

Geçen yıl salgına rağmen burasının bölgedeki en cazip kayak merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Danayiyen, bu yıl bazı yenilik ve sürprizler yapacaklarını, ziyaretçiler için sportif etkinlikler de gerçekleştireceklerini belirtti.

Danayiyen, kentin tanıtımında tesisin önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bingöl'ün doğal güzellikleri Türkiye'nin sayılı güzellikleri arasında yer alıyor. Kayak merkezi de bir şans. İnşallah imkanlarımız dahilinde en güzelini yapmaya çalışacağız. Otelimizin bakımları yapıldı. Mekanik tesislerimizin ihalesini yaptık. Fiirma şu anda çalışıyor. Elektronik anlamda tüm bakımlar yapılıyor. Kar çiğneme makinelerimiz hazır. Hiçbir sıkıntımız yok. Jandarma teşkilatı bu yıl da kayak merkezimizde görev alacak. Hiçbir sıkıntı olmadan kışa hazırız."

"Birçok kayak merkezinde olmayan toplanma alanına sahip"

Hesarek Kayak Merkezi'nde karın yerde kalma süresinin diğer bölgelere göre daha uzun olduğunu belirten Danayiyen, pistin uzunluk ve eğim açısından çok cazip olduğunu aktardı.

Danayiyen, "Türkiye'deki birçok kayak merkezinde olmayan toplanma alanına sahip. Çok geniş, güzel faaliyetler yapacağız kışın. Özellikle kızakçılarımız için yeni bir alan planladık. Otelimizde 70 kişilik 2 mekanik tesisimiz var, telesiyej ve teleski. Mekanik tesisimizin uzunluğu 1200 metre. Pistimiz de 1800 metre uzunluğunda. Birbirine bağlantılı pistler olduğundan dolayı 3-4 kilometreyi buluyor." ifadesini kullandı.

Kayak merkezini daha cazip hale getirmek için gayret gösterdiklerini anlatan Danayiyen, "Yeni bir mekanik tesis yapılması projeleri de mevcut. Onlar da faaliyete geçtiği zaman Türkiye'nin en büyük kayak merkezlerinden biri olacak. Geçen yıl salgına rağmen yaklaşık 70 bin ziyaretçimiz olmuştu. Bu yıl bunun 2-3 katını hedefliyoruz." dedi.

Danayiyen, kapasite anlamında hiçbir sıkıntı bulunmadığını aktararak ziyaretçileri kayak tutkunlarını buraya davet etti.

Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor
Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor
Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor
Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor
Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Kayak Merkezi, Bingöl, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun gözde kayak merkezlerinden Hesarek yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika


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