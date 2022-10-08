Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

08.10.2022 17:04
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda esecek rüzgarın Van, Hakkari, Bitlis çevreleri ile Şırnak ve Siirt'in doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Fırtına, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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