Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Çığ Uyarısı

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Çığ Uyarısı

8 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiği uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Çığ Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yağışların Hakkari, Bitlis çevrelerinde yoğun geçeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 1 ve Muş 2, Bitlis eksi 2 ve Hakkari' de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van 7, Hakkari 3, Muş 3 ve Bitlis'te 2 derece olması beklenmektedir. Van Gölü çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75m, görüş: iyi, yağışta orta" denildi.

"Kar erimeleri ve çığ tehlikesi uyarısı"

Kar erimeleri ve çığ tehlikesi uyarısında buluna yetkililer, "Yağışların karla karışık yağmurlu olmasından dolayı, Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

Muş, Kar, Güncel
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