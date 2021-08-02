Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Van, Hakkari ve Ağrı çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.