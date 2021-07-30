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Doğu Anadolu'nun kıraç toprakları ve yanan ormanları yetiştirilen fidanlarla yeniden yeşeriyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun kıraç toprakları ve yanan ormanları yetiştirilen fidanlarla yeniden yeşeriyor

30.07.2021 12:20
Doğu Anadolu'nun kıraç toprakları ve yanan ormanları yetiştirilen fidanlarla yeniden yeşeriyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hem kıraç ve çorak topraklar hem de yanan ormanlık alanlar, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zor şatlarda ürettiği fidanlarla hayat buluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hem kıraç ve çorak topraklar hem de yanan ormanlık alanlar, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zor şatlarda ürettiği fidanlarla hayat buluyor.

İşletme, şeflik ve şube müdürlükleri olmak üzere 89 birimle hizmet veren Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinin orman varlığının korunması ve arttırılması çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentlerin başında gelen Erzurum'da soğuk iklim koşullarına rağmen üretilen fidanlar, Doğu Anadolu'nun kıraç ve çorak topraklarında ve yanan orman ormanlık alanlara ekiliyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2016 ile 2020 yılları arasında 97 bin 961 hektar arazide çalışma yapılarak 42 milyon 501 bin fidan ve tohum toprakla buluşturuldu.

Bölgedeki bir çok alanı yeşile bürüyen uygulama çerçevesinde bu yıl Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da 13,5 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturulacak.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, bölge müdürlüğü olarak Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde faaliyet sürdürdüklerini söyledi.

Bölge olarak toplam orman varlıklarının 542 bin hektar olduğunu ve bunun da Türkiye'de 10 orman varlığına tekabül ettiğini dile getiren Ayatay, sorumluluk alanlarında her geçen gün artan ağaçlandırma faaliyetleriyle orman varlığının gittikçe arttığını belirtti.

Ayatay, ülkenin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele eden teşkilat mensupları, gönüllüler ve halka Allah'tan kolaylıklar dileyerek "Yangının mevsimi yok. Yapılan araştırmalara göre bu yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğu tespit edildi. İnsanımız biraz duyarlı olursa bunları yaşamayız. Bir taraftan yangınlar olurken diğer taraftan da bölgemizde fidan üretimi yapmaktayız." dedi.

Ormanlar gençleştiriliyor

Ağaçların bölgelere göre yayılış alanlarının bulunduğunu aktaran Ayatay, şunları kaydetti:

"Burası genellikle karasal iklime sahip ve yağış azdır. Dolayısıyla yağış az olduğu için arazide fidan dikiminde başarılarınız daha zor oluyor. Biz mevcut ormanlarımızda fidan dikiminden çok gençleştirmeye gidiyoruz. Fidanları da götürüp araziye dikiyoruz. Su açığını da kapatmak için arazide fidana yılda en az iki üç defa bakım yapıyoruz. Şartlar zor ama biz de kendimizi buna göre hazırlıyoruz ve ona çalışıyoruz. Çok güzel çalışmalarımız var. Ormanlarımızı, ağaçları terk etmiyoruz. Her dönemde bakımını yapıyoruz."

Ayatay, yangınlara karşı da duyarlı ve tedbirli olduklarını ifade ederek "Her yerde olduğu gibi yangının mevsimi yok. Her zaman da yangın olabiliyor ancak biz yangına karşı hazırlıklıyız. Ekiplerimizi bu konuda hazır tutuyoruz ve eğitiyoruz. İhtiyaç olan bölgeye de ekiplerimizi sevk ediyoruz." diye konuştu.

Yanan orman alanları yeniden yeşeriyor

Son 5 yılda Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1250 hektarlık alanda orman yangını meydana geldiğini ve bu alanların ağaçlandırılarak yeşillendirildiğini açıklayan Ayatay, şöyle devam etti:

"Yanan ormanlarımızı bünyemizde yetiştirdiğimiz fidanlarla hemen ağaçlandırıyoruz. Anayasanın 169. maddesindeki "ormanlık alanların daraltılmayacağı" hükmü gereği yanan alanları hemen aynı yıl içinde hazırlık yaparak tekrar ormana dönüştürüyoruz. Bu yıl bölgemizde 13,5 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz."

Doğu Anadolu'nun kıraç toprakları ve yanan ormanları yetiştirilen fidanlarla yeniden yeşeriyor
Doğu Anadolu'nun kıraç toprakları ve yanan ormanları yetiştirilen fidanlarla yeniden yeşeriyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun kıraç toprakları ve yanan ormanları yetiştirilen fidanlarla yeniden yeşeriyor - Son Dakika


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