Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı

19.05.2021 10:58
Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı, System.String[]

Kars'taki Kuyucuk Gölü ve Iğdır-Aras Kuş Cenneti'nde bir günde yapılan sayımda 170 türden 4 bin 378 kuş tespit edildi.

Kars'taki Kuyucuk Gölü ve Iğdır-Aras Kuş Cenneti'nde bir günde yapılan sayımda 170 türden 4 bin 378 kuş tespit edildi.

Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü ile Türkiye'nin en büyük kuş gözlem istasyonlarından Iğdır-Aras Kuş Cenneti, barındırdığı kuş türleriyle dikkati çekiyor.

Göçmen kuşların yaşam alanlarının korunmasına dikkatin çekilmesi için "9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü"nde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'nin 81 ilinde gözlemler yapıldı. Bu kapsamda Kars'ta da KuzeyDoğa Derneğince Kuyucuk Gölü ve Iğdır-Aras Kuş Cenneti ve bölgede yapılan çalışmada, bir günde 170 türden 4 bin 378 göçmen kuş sayıldı.

En fazla tür Samsun'da kaydedildi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, göçmen kuşlar için önem taşıyan sayısız doğal alana sahip Türkiye'de "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Bu yıl "Kuşlar gibi şarkı söyle, uç, süzül. Onlar gibi ol, onlar gibi hisset" temasıyla çalışma yaptıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"En fazla tür Samsun'da kaydedildi. Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yapılan etkinlikte, KuzeyDoğa Derneği kuş sayımı için 787 kilometre yol katederek 17 saat aralıksız gözlem yaptı. Kars ile Iğdır'daki gözlemlerimizde 24 saatte 170 türden 4 bin 378 kuş saydık. Türkiye ve dünyada yaklaşık 30 bin kişi, sabahın ilk ışıkları ile kuşlar için önemli alanlara gitti. KuzeyDoğa ekibi, Kars ve Iğdır'da iki takım ile sayıma başladı. Güzel havada kuşların da keyfi yerindeydi. Bu zorlu görevde iki ildeki takımlar da kendi aralarında da yarıştı. Günün sonunda ise kazanan kuşlar oldu. Dünya çapında toplamda 7 bin 127 türden 1 milyondan fazla kuş gözlemlendi."

Türkiye'deki 186 gözlemde 279 tür belirlendi

Çoban, bu yıl Peru'nun 1314 tür ile 1'inci, Türkiye'nin ise 279 tür ve 186 gözlem ile 189 ülke arasında 31'inci sırada yer aldığını belirterek en çok gözlem kaydının 72 bin 825 ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldığını dile getirdi.

Etkinlikle kuşların uzun ve zorlu göç yolculuğuna dikkatin çekildiğini aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal yaşam alanlarının bozulması ve yok edilmesi, iklim değişikliği, kediler gibi istilacı türler, kaçak avcılık, zehirlenme, yumurta toplama, yüksek gerilim hatları gibi doğal olmayan bariyerler gibi tehditlerden dolayı yüzlerce kuş türünün popülasyonu azalmaktadır. Dünyada, kuş türlerinin yüzde 14'ünün soyu tehlike altında, yüzde 9,3'ünün de soyu tehlikeye girmek üzere. Bu rakamlar, diğer canlılar için daha da yüksek."

???????

Türkiye, Iğdır, Kars, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı

Son Dakika Haberleri
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
11:05 Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü
10:48 "Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu
10:44 ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
10:34 Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı
10:07 Cumhuriyete giden yol, o gün açıldı! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
09:57 Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir
Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı         
11:21
Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı         
11:16
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı         
10:34
Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan         
09:30
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu Sokak ortasında, gürültü nedeniyle kendisini uyaran esnafı başından vurdu         
09:16
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf         
23:56
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, yaptığı radikal değişimi Instagram'dan paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit Belirtisiz korona geçirdiğini düşünenlerle ilgili yeni araştırma! Anlaması çok basit         
21:04
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor! Araç ve konut dolandırıcılığına fırsat verilmeyecek: Tüzel bilirkişi uygulamasına geçiliyor!         
17:48
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 11:35:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'nun kuş cennetlerinde bir günde 170 türden göçmen kuş sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement