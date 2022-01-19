Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam eden kar yağışlarının zaman zaman etkisini artırarak Ağrı, Kars ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli (10-20 cm ek kar örtüsü) olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışının, Erzurum ve Kars çevrelerinde gece, Ağrı çevresinde ise yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışının meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.