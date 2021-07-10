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"Doğu Anadolu'nun saklı cenneti"nde festival heyecanı - Son Dakika

"Doğu Anadolu'nun saklı cenneti"nde festival heyecanı

10.07.2021 21:30

Ağrı'daki Balık Gölü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Balık Gölü Festivali" renkli başladı.

Ağrı'daki Balık Gölü'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Balık Gölü Festivali" renkli başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve "saklı cennet" olarak adlandırılan gölde, Taşlıçay Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) iş birliğiyle düzenlenen festival 2 gün sürecek.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, festivalin açılış programında yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarından önce bölgedeki vatandaşların arabalarında Kürtçe kaset bulundurma korkusu yaşadığını söyledi.

AK Parti döneminde bunların serbest olduğunu ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

"2002 yılından, 2020 yılına kadar AK Parti dönemlerinde Ağrı ve 7 ilçe için 20 katrilyonun üzerinde para geldi. Ağrı Türkiye'de kara yollarında sıcak asfaltta birincidir. 2011'den, 2020 yılının sonuna kadar 1136 kilometre sıcak asfaltımız var. AK Parti bu bölgeye sadece yolu getirmedi. İbrahim Çeçen Üniversitesinde 15 binin üzerinde öğrencimiz var. Tıp Fakültesi için 25 milyon liranın üzerinde para çıkardık ve bu sene temelini atıyoruz. Allah Recep Tayyip Erdoğan'dan, rektörümüzden ve herkesten razı olsun. Burada kurşun sesleri vardı, terör vardı, PKK vardı. Ama şu anda Diyadin Mollakara köyünde 30 tona yakın altın çıkacak."

Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir de 2019 yılında ilkini gerçekleştirdikleri Balık Gölü Festivali'ni geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını anımsattı.

Binlerce kişinin festivalde konserlerle doyasıya eğlendiğini aktaran Taşdemir, "Balık Gölü 2 bin 241 rakımla ülkenin en yüksek gölüdür. 34 bin kilometrekarelik alana sahip olan Balık Gölü'nün en derin noktası 37 metredir. Bugün burada devlet ve millet el eleydi, biz bu tabloyu özlemiştik." dedi.

Taşdemir, Milletvekili Çelebi'den göl yolunun asfaltlanmasını istedi.

Mustafa Ceceli konser verdi

Çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket ve hediyelerinin verilmesiyle devam eden programda, Ağrılı sanatçı Çoban Ali ve Mustafa Ceceli konser verdi.

Sanatçıların söylediği Türkçe ve Kürtçe şarkılarla eğlenen vatandaşlar, aileleriyle çeşitli etkinliklerin olduğu festivalin ilk gününde keyifli vakit geçirdi.

Festival, yarın eğlence programlarıyla son bulacak.

Programa, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Doğu Anadolu'nun saklı cenneti nde festival heyecanı
Doğu Anadolu'nun saklı cenneti nde festival heyecanı
Doğu Anadolu'nun saklı cenneti nde festival heyecanı
Doğu Anadolu'nun saklı cenneti nde festival heyecanı
Doğu Anadolu'nun saklı cenneti nde festival heyecanı

Balık Gölü, Taşlıçay, Festival, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Doğu Anadolu'nun saklı cenneti'nde festival heyecanı - Son Dakika


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