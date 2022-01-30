Doğu Anadolu'nun "teknoloji merkezi"nden yazılım ihracatı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te devletin sağladığı desteklerle AR-GE çalışmaları yürüten firmalar, bilgi, ağ ve entegrasyon sistemleri, çok kullanıcılı oyun yazılımları ile yapay zeka ve robot yazılımlarını ihraç ediyor.

Teknokent'te faaliyet gösteren 59 yazılım firması ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, İsrail, Azerbaycan, Hollanda, İsveç, İspanya, Kanada, Macaristan, Belçika, Gürcistan, Malta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihracat yapıyor.

ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, AA muhabirine, girişimciliğin ve yenilikçiliğin Doğu'da odak noktası durumunda bulunan ATA Teknokent'in, Erzurum'un teknolojik atılımı konusunda lider kuruluşu olacağını söyledi.

Teknoloji üretme potansiyeli yüksek yeni firmaların oluşmasına, mevcutların gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bir vizyonla Teknokent'in kurulduğunu ifade eden Çelik, bünyelerindeki firmaların değerlerine değer katmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Teknokent'te bulunan 109 şirketten 59'unun yazılımla ilgili firmalar olduğunu aktaran Çelik, "Yazılımla ilgilenen firmalarımız hem ihracat hem de yurt içi yazılım ürünlerinin satışını yapıyorlar. Merkezimizin kurulduğu günden şu ana kadar 8 milyon dolarlık ihracatı oldu. Yurt içinde de yaklaşık 80 milyon liralık satış gerçekleştirdiler. Burada firmalarımız her geçen gün daha da kapasitelerini artırmaktalar. Yazılımla ilgili ek destekler almaktalar. Bunlara biz, öğrenciler vererek yetiştirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Tıbbi cerrahide kullanılan cihazlarla ilgili çok talep var

Çelik, sanal gerçeklik, görüntü işleme, 3D modelleme, otomasyon, bilgi, ağ ve entegrasyon sistemleri, çok kullanıcılı oyun yazılımları, yapay zeka ve robot yazılımlarla ilgili çalışmaların teknokentte tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Özellikle implant malzemeler ya da tıbbi cerrahide kullanılan cihazlarla ilgili çok talep aldıklarını söyleyen Çelik, Türkiye'ye maliyetleri milyon dolarları bulan cihazların yerli üretimi için ise mühendislerle doktorları bir araya getirdiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın, çalışmalarındaki önemine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Tıbbi malzemelerle ilgili hem ürün hem de cihaz olarak çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda bölgedeki bu tarz çalışmalar yapacak firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Çünkü ülkemizden yurt dışına bu konuda çok fazla döviz gidiyor. Kuluçka merkezlerimiz var. Burada öğrencilerimizi geliştirdik. Verilen eğitimlerin ardından onları farklı meslek gruplarından girişimcilerle tanıştırdık. Artık onlar ürün çıkarmaya doğru yöneldiler. Hatta bazı büyük firmalarla ortaklıklar yaptılar. Mevsim soğuk, insanlarımız sıcak. Burada bence her şey yapabiliriz.

Yeter ki o imkanlar verilsin ve altyapı oluşturulabilsin. Pandemiden sonra bunun daha da artacağını düşünüyorum."