Doğu Anadolu'nun yaz tatili merkezi; Hazar Gölü - Son Dakika

YAZ ayının gelmesiyle kavurucu sıcaklıklar da etkisini göstermeye başladı. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar yeni normalleşme süreciyle birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nin yaz tatili merkezi olan Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne akın etti.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'ne akın etti. 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip göl, denizden uzak olmaları nedeniyle başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerden Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki vatandaşların tatil için ilk tercihleri arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı tatil köylerine gelen vatandaşlar girişte ateşleri ölçülerek, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarak içeri alınıyor. Yüzmenin dışında piknik alanlarının da bulunduğu gölde, bazı vatandaşlar ağaçların gölgesinde mangal keyfi yaparak zamanlarını geçiriyor.
Bir haftadır gölde tatil yaptığı aktaran Ferhat Taşkıran da, "3 aylık koronavirüs tedbirleri kapsamında evdeydik. Bir haftadır buradayız. Bugün son günümüz. Burası bayağı iyi, hizmet ve çalışanların muamelesi olarak çok iyi" ifadelerini kullandı.