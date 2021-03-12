Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor

12.03.2021 11:13
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Hava sıcaklığının artmaya başladığı Bitlis ve Muş'un bazı bölgelerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor.

ŞENER TOKTAŞ/SABRİ YILDIRIM - Hava sıcaklığının artmaya başladığı Bitlis ve Muş'un bazı bölgelerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Yüksek rakımlı köylerde karla mücadele çalışmalarının devam ettiği iki kentte, alçak kesimlerde ise ilkbahar mevsimi etkisini gösteriyor.

Hizan ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla karların eridiği Gayda Ovası'nda besiciler, küçükbaş hayvanlarını yeşermeye başlayan meralarda otlatmaya başladı.

Yemden tasarruf etmek ve kış boyunca ahırlarda kalan hayvanlarını doğaya bırakmak isteyen besiciler, meraların yolunu tutarken, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de sarp kayalıkların bulunduğu dağların dik yamaçlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Kırsal bölgelerde yaşayanların ulaşımının aksamaması için çaba gösteren ekipler, tipi ve fırtına nedeniyle kapanan Çayır köyünün yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürüttü.

Hizan'a bağlı Çayır köyü muhtarı Behçet Erdoğan, AA muhabirine, yüksek rakımda bulunan köylerinin yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle sürekli kapandığını belirtti.

Özel idare ekiplerinin yolları açık tutmak için özveriyle çalıştığını aktaran Erdoğan, "Ekipler yolumuzun kapalı kalmasına müsaade etmedi. Allah onlardan razı olsun. Hizan'daki ovada kar yok ancak yüksek kesimlerde daha bitmedi. Ovada hava daha erken ısınıyor ve karlar daha çabuk eriyor." dedi.

Muş'ta kardelenler açmaya başladı

Muş'ta da yüksek rakımlı köylerde kar esareti devam ederken, Muş Ovası'nda baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı.

Son yılların en çok kar yağışının gerçekleştiği kentte, vatandaşların zorlu kış şartlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Tek katlı evlerin karla kaplandığı kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yaşayanlar, hayvanlarının bakımını yapabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ezdikleri karın üzerine serdikleri otlarla hayvanlarını besleyen köy sakinleri, araçların giremediği yerlerde açtıkları patika yolları kullanıyor.

Köy sakinlerinden Eyüp Umur, köylerinde bazı bölgelerde 2 metre kar bulunduğunu söyledi.

Hayvanları ezdikleri karın üzerinde beslediklerini belirten Umur, "Köyümüz yüksek bölgede olduğundan dolayı ovadan farklı mevsim yaşıyoruz. Şu anda ova köylerinde besiciler hayvanları meralara çıkarmaya başladı. Biz kar üstünde yem vermeye devam ediyoruz. Bu nisan ayının ortasına kadar sürecek. Evlerimiz halen kar altında. Ovadaki köyler baharı bizim gibi dağ köylerindekiler ise kışı yaşıyor."

Muş Ovası'na yakın köylerde yaşayan besiciler de hayvanlarını yeşeren meralara çıkarmaya başladı. Hava sıcaklıklarının arttığı bölgede çiçek açan kardelenler güzel görüntüler oluşturdu.

İlkbahar, Bitlis, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde iki mevsim bir arada yaşanıyor - Son Dakika


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