Doğu Anadolu'nun "zirve" kayak merkezleri konuklarını ilkbaharda da ağırlıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun "zirve" kayak merkezleri konuklarını ilkbaharda da ağırlıyor

07.04.2021 11:15
Doğu Anadolu'nun

YUNUS HOCAOĞLU/HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden yüksek rakımlı Erzurum'daki Palandöken ve Kars'taki Cıbıltepe kayak merkezlerinde, kayak sezonu nisan ayında da devam ediyor.

YUNUS HOCAOĞLU/HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden yüksek rakımlı Erzurum'daki Palandöken ve Kars'taki Cıbıltepe kayak merkezlerinde, kayak sezonu nisan ayında da devam ediyor.

Kayak sezonunu Türkiye'de ilk açıp en son kapatan kayak merkezlerinden Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine rağmen alınan tedbirler ve mart ayının son günlerinde yağan kar nedeniyle nisan ayında da yerli ve yabancı kayakseverlerle şenlendi.

İleri düzey başta olmak üzere orta ve kolay diye nitelendirilen 55 pistiyle her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken, nisan ayının ortalarına kadar misafirlerini ağırlamayı sürdürecek.

Mart ayındaki yağış nedeniyle kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu merkezde, bazı oteller sezonu bitirse de özellikle 3200 rakımlı Ejder Zirvesi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait pistlerde kayak heyecanı devam ediyor.

Dedeman Otelleri Genel Müdürü Veli Tuzak, AA muhabirine, salgın nedeniyle birtakım tedbirler alarak sezona başladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı "Güvenli Turizm Sertifikası" aldıklarını ifade eden Tuzak, "Pandemi dünyanın sorunu ama aralık sonu itibarıyla özellikle yıl başında hafta sonu yasaklarının konaklayan misafirlere yönelik kalkmasıyla çok iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Sömestir döneminde yüzde 100 doluluklara ulaştık. Onun haricinde de yüzde 80 doluluklara ulaştık. Pandemiden kaynaklı yurt dışına gidemeyen misafirlerin iç pazara yönelmesiyle yerli pazarda bir hayli hareketlilik vardı." dedi.

" Ramazan Bayramı'na kadar Palandöken'de kayak yaptırabiliriz"

Tuzak, kayak sezonunun nisan ayının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, salgına rağmen dolu dolu bir sezon geçirmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.

Pistlerin tamamının halen açık olduğunu dile getiren Tuzak, "Kayak yapmak isteyenlere Ramazan Bayramı'na kadar Palandöken'de kayak yaptırabiliriz." ifadesini kullandı.

Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça da salgın nedeniyle sezona sıkıntılı başladıklarını ancak daha sonra bazı önlemlerle işlerini ayarladıklarını ifade etti.

Rezervasyonların yılbaşına doğru hızlanmaya başladığını aktaran Akça, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli figür, yurt dışındaki kayak merkezlerinin kapalı olmasıydı. Bununla rezervasyonlarımız arttı. Güzel bir sezon geçirdik, güzel de kar yağdı. Bu yıl CAT3-A yapıldı. Erzurum'a gelen uçaklarda hiçbir rötar ve iptal söz konusu olmadı. Bu bizi diğer kayak merkezlerinden bir adım öne çıkardı. Diğer kayak merkezlerine karın biraz geç gelmesi teknik alt yapıdaki eksiklikler Palandöken'i Türkiye'deki kayak merkezlerine göre bu yıl bir adım öne geçirdi. Şu anda da pistlerimizde yaklaşık bir metre kar var. Bazı işletmelerimiz sezonu kapattı ama özellikle belediyenin tesisleri açık."

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Cıbıltepe'de de sezon dolu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasındaki Cıbıltepe'de, nisan ayında kayak sezonu dolu dolu geçiyor.

Sarıçam ormanları arasında bulunan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, son günlerdeki yağışlarla kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

İlkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde pistlerde yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak gönüllerince eğleniyor.

Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel'in Genel Müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, son yağan karlarla beraber sezonun nisan ayına sarktığını söyledi.

Sönmez, nisan ayı olmasına rağmen pistlerde henüz bir bozulma yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sıkıntılı pandemi sürecinde sezonu kazasız belasız geçirdik. Kayak merkezimizde sıfır vaka ile bu süreci atlattık. Mart ayını geride bıraktık, tesislerimizde, mekanik tesislerde herhangi bir sorun yaşanmadı. Şu anda nisan ayının ilk haftasında her taraf bembeyaz, misafirlerimiz kayağın keyfini doyasıya çıkarıyorlar. Doluluk ve karlılık anlamında beklentilerimizin üzerinde bu sezonu tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonu üzerine katarak devam ederiz."

İstanbul'dan kayak yapmak için gelen Yaren Gül de Sarıkamış'a hayran kaldıklarını anlatarak "Nisan ayında gerçekten pistler çok güzel. Sarıçam ormanları arasında kayak yapmak çok eğlenceli." ifadesini kullandı.

Türkiye, Turizm, Nisan, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Doğu Anadolu'nun 'zirve' kayak merkezleri konuklarını ilkbaharda da ağırlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu TFF Başkanı Özdemir, futbol camiasında artan vakalar sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan aşı talebinde bulundu Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Emre Akbaba kriz çıkarttı, istediği imza parasıyla yöneticilerin sabrını taşırdı Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı
Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler Rumen Hakem, maçını yönettiği Haaland'ı imza almak için durdurunca ortalık karıştı! İşte o görüntüler         
11:56
Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek Akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek verilecek         
11:22
Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi Bina sahibi istemedi, İmamoğlu'nun astırdığı bayrak indirildi         
11:02
Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:00
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti         
10:50
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Aç kalan fareler yolu bastı Aç kalan fareler yolu bastı         
10:16
18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı 18 yaşındaki kaleci Alemdar, kurtarış yapmaktan yoruldu, gücü kalmayınca fenalaştı         
09:34
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor         
23:56
Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı Show TV iddialı giriş yapan Kırmızı Kamyon dizisini yayından kaldırdı         
22:50
Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı Vaka rekortmeni Samsun'da yeni yasaklar! Aynı masada 2'den fazla kişinin oturması yasaklandı         
22:11
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 12:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'nun "zirve" kayak merkezleri konuklarını ilkbaharda da ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei