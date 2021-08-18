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Doğu Anadolu'nun zirveleri dağcıların ilgisini çekiyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'nun zirveleri dağcıların ilgisini çekiyor

18.08.2021 11:24
Doğu Anadolu'nun zirveleri dağcıların ilgisini çekiyor, System.String[]

Yurt içinden ve dışından dağcılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile Doğu Anadolu'nun "K2"si olarak gösterilen Tekelti Dağı'na ilgi gösteriyor.

Yurt içinden ve dışından dağcılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile Doğu Anadolu'nun "K2"si olarak gösterilen Tekelti Dağı'na ilgi gösteriyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve görünüşü nedeniyle dünyanın en büyük ikinci ve en zor tırmanılan dağı olarak bilinen Himalayalar'daki K2 Dağı'na benzetilen Tekelti Dağı da, Ağrı Dağı'na tırmanış için gelen dağcıları cezbediyor.

Yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na çıkan çok sayıda yerli ve yabancı dağcı, 2 bin 550 metre rakımı ve sunduğu yarı teknik tırmanış olanaklarıyla Tekelti Dağı'na da tırmanmadan dönmüyor

Bölgenin dağcılık turizmine açılmasıyla Ağrı ve Tekelti dağlarına gelen çok sayıda dağcı, zirve yaparak ülkelerinin bayrağını dalgalandırıyor.

Doğa sporları için bir çok olanak bulunuyor

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, AA muhabirine, Ağrı Dağı gibi önemli bir dağın bölgede bulunmasının Tekelti Dağı için önemli olduğunu söyledi.

Bölgenin doğa sporları için birçok olanağı bir arada sunduğunu ifade eden Kozan, "Önce Tekelti Dağı'na tırmandık, buradan da Ağrı Dağı tırmanışına gideceğiz. Ağrı tırmanışını başardıktan sonra da Nahçıvan'a geçeceğiz." dedi.

Sporculardan Nesrin Karaman, bölgedeki dağları tanımak için arkadaşlarıyla Doğu Anadolu'ya geldiklerini anlattı.

Gelen sporcular mutlu dönüyor

Tırmanışlarını başarıyla tamamladıklarını ve keyifli geçtiğini aktaran Karaman, herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

Dağcılardan Şengül Ünsal ise Tekelti Dağı'nın yarı teknik bir dağ olduğunu belirterek, "Çıkışı çok keyifliydi ama biraz zorlandık. İnşallah tekrar gelmek nasip olur." ifadesini kullandı.

Sporculardan Erkin Odalı da bölgenin dağlarının çok güzel olduğuna işaret ederek, "Burada her türlü hareketlilik var, iple geçişler var. Zaten eliniz kayaya dokunmadan çıkamıyorsunuz. O yüzden insana güzel duygular yaşatıyor. Sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya burayı tanıtmak, insanları buraya çekmek lazım." diye konuştu.

Toros Dağları, Doğu Anadolu, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'nun zirveleri dağcıların ilgisini çekiyor - Son Dakika


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