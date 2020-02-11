Doğu Anadolu, Sibirya gibi - Son Dakika
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Doğu Anadolu, Sibirya gibi

6 saat önce

DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk hava şartları nedeniyle Sibirya'yı aratmıyor.

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DOĞU Anadolu Bölgesi, soğuk hava şartları nedeniyle Sibirya'yı aratmıyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 39,4 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesi ile sıfırın altında 29 dereceyi gören Erzurum'un Çat ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Doğu Anadolu, en soğuk gecelerden birini yaşadı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede birçok yerleşim biriminde gece en düşük hava sıcaklığı Doğu'nun Çukurova'sı olarak nitelendirilen Iğdır'da sıfırın altında 10 derecenin de altına düştü. Termometrelerin sıfırın altında 39,4 dereceyi gösterdiği Ardahan'ın Göle lçesi ile hava sıcaklığının sıfırın altında 29 derece ölçüldüğü Erzurum'un Çat ilçesi, hem bölgenin hem de ülkenin en soğuk yerleşim birimleri oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 17,7 olan Erzurum'un Oltu ilçesinde ise soğuk havanın etkisiyle her yer buz kesti. İlçede etkisini sürdüren soğuklar nedeniyle çeşmeler dondu, Oltu çayından buz aktı, köy dereleri buz bağladı. Esnaf ise buz tutan vitrin camlarını saç kurutma makinesi ile açtı. Oltulu Esnaf Fırat Aydın, "İki  gündür donuyoruz. Sabah iş yerine geldiğimde vitrin camından dışarısı gözükmüyordu ben de saç kurutma makinesi ile camın buzunu açtım" dedi.

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre, Doğu Anadolu'daki illerle de görülen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: "Ardahan, Kars ve Ağrı 26, Erzurum 25, Muş ve Erzincan 15 ve Iğdır ise 10."


Ardahan, Erzurum, Sibirya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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