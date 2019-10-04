Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden hayvan satışı
Son Dakika Yaşam Haber

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden hayvan satışı

1 saat önce

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yetiştirilen ve bölgenin yetiştiricilik şartlarına uygun olan büyükbaş hayvan satışa sunulacak.

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden hayvan satışı, System.String[]

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yetiştirilen ve bölgenin yetiştiricilik şartlarına uygun olan büyükbaş hayvan satışa sunulacak.


Tarımsal Araştırma Enstitüsü kapsamında Montofon Melezi 50 büyükbaş hayvan ihale usulü satışa sunulacak. 18-22 ay arasında yaşa sahip olan hayvanların erkek ve dişileri mevcut olup satış işlemi merkez Dadaşkent kampüsünde yapılacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal, "Satış işlemi 10 Ekim saat: 14.00'da Enstitümüz merkez Dadaşkent kampüsünde yapılacaktır. İlgi duyan tüm yetiştiricilerimizi bekliyoruz" dedi. - ERZURUM

Dadaşkent, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti
Kocasının yasak aşkını vuran kadın, hapis yatacağını duyunca "Bu ceza hediyem olsun" dedi Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı 1,5 aydır şantiyesine gelen tilkiyle kurduğu dostluk şaşırtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:09:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden hayvan satışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]