Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden hayvan satışı

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yetiştirilen ve bölgenin yetiştiricilik şartlarına uygun olan büyükbaş hayvan satışa sunulacak.



Tarımsal Araştırma Enstitüsü kapsamında Montofon Melezi 50 büyükbaş hayvan ihale usulü satışa sunulacak. 18-22 ay arasında yaşa sahip olan hayvanların erkek ve dişileri mevcut olup satış işlemi merkez Dadaşkent kampüsünde yapılacak.



Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal, "Satış işlemi 10 Ekim saat: 14.00'da Enstitümüz merkez Dadaşkent kampüsünde yapılacaktır. İlgi duyan tüm yetiştiricilerimizi bekliyoruz" dedi. - ERZURUM